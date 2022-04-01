Утром, в пятницу, 1 апреля, российские оккупанты обстреляли из градов Горное Луганской области. Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
"Из реактивных систем залпового огня россияне нанесли удар по жилому сектору города Горное. Есть несколько разрушенных домов, ранена женщина. Спасатели продолжают работать", - отметил он.
Напомним, оккупанты расстреляли студентку, которая везла гуманитарную помощь в Чернигов.
Кроме того Politeka писала, что от вражеского снаряда погиб 10-летний сын рекордсмена Украины.
Также Politeka сообщала, что под Харьковом оккупанты устроили украинцам террор на дороге.
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