Российские военные жестоко обстреляли Луганскую область. Местные жители остались без света и воды.

Утром, в пятницу, 1 апреля, российские оккупанты обстреляли из градов Горное Луганской области. Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Из реактивных систем залпового огня россияне нанесли удар по жилому сектору города Горное. Есть несколько разрушенных домов, ранена женщина. Спасатели продолжают работать", - отметил он.

Напомним, оккупанты расстреляли студентку, которая везла гуманитарную помощь в Чернигов.

Кроме того Politeka писала, что от вражеского снаряда погиб 10-летний сын рекордсмена Украины.

Также Politeka сообщала, что под Харьковом оккупанты устроили украинцам террор на дороге.