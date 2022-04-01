На Ровенщине задержали мужчину, который переехал с Днепропетровщины и месяц жил в землянке в лесу.

В Ровенской области полицейские задержали мужчину с Днепропетровщины, который месяц скрывался в лесу. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе Нацполиции области в Telegram-канале. Местные жители сообщили, что мужчина часто ездил в те населенные пункты, где происходили авиаудары оккупантов.

Жители села Грушвица Друга Ровенского района сообщили полицейскому офицеру общины о подозрительном мужчине. Вечером, 31 марта, его задержали правоохранители.

"По словам жителей села, молодой человек часто выезжал, в том числе и в те населенные пункты, где совершались авиаудары. В настоящее время более тщательной проверкой лица занимаются работники СБУ, куда его доставили полицейские", — говорится в сообщении Нацполиции.

По информации правоохранителей, 23-летний уроженец Кривого Рога почти месяц проживал в землянке, которую сам выкопал в лесном массиве. Полицейским он объяснил, что в деревне якобы живет его бабушка, к которой приехал с началом полномасштабного вторжения. Но уже в первые дни с ней начались конфликты, потому мужчина покинул дом. В полиции отметили, что при себе задержанный имел два мобильных телефона и планшет.

Позже, 1 апреля, в пресс-службе Службы безопасности Украины в Ровенской области сообщили, что в ходе проверочных фильтрационных мероприятий информация о возможном диверсанте не подтвердилась. Мужчину отпустили.

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