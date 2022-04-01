После одного из боев на Киевщине оккупанты бежали оставив современную БМД с награбленным имуществом. Об этом рассказал Герой Украины полковник Евгений Межевикин, который боролся с захватчиками в Донецком аэропорту осенью 2014 года, теперь защищает пригород столицы и участвует в зачистке Ирпеня, передает Цензор.

Так, после одного из боев оккупанты бежали, покинув современную боевую машину десанта со спаренной пушкой. "Внутри электроника. Все на кнопочках. Машина цаца», - отметил военный.

Внутри оказалось много имущества, которое захватчики наворовали у местных жителей.

"Машина современная, классная, но забитая барахлом. Мешки. А в мешках то, что они намародерили. Сигареты - только "Мальборо" и "Лаки страйк". Алкоголь: виски, текила. Я смеялся, когда увидел, что у механика-водителя лежит круг сыра! А еще ключи. Если бы только чтобы поремонтировать. А то наборы ключей. Еще серебро. Телефоны местных, которые позабирали. Весь этот хлам в машине. Механика коцнули там – кровь на всем», - рассказал военный.

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