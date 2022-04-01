Как пишет Politeka.net, украинцы уже 37-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время успехов у врагов все меньше, а недавно стало известно, что россиянам приходится отступать под Киевом и Черниговом. Это сильно деморализовало солдат, разговор которых перехватило СБУ и опубликовало у себя на канале.
"Слыхал, что обратно будут отводить войска. Чернигов, Киевскую область...", - сказал собеседник солдата.
"Ну, я тут", - ответил ему оккупант, отмечая, что находится под Киевом.
"Предали российскую армию, сейчас вообще нам в спину плевать будут. А че, не стыдно? Столько солдат погубили и сдаться...", - сетовал собеседник из России.
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Также он спросил у оккупанта, какое у них вооружение есть. Как оказалось "все беспонтовое" и создано для рекламы.
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