Российский оккупант в разговоре признал, что теперь им будут в спину плевать, так как они не достигли успеха под Киевом и Черниговом.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 37-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время успехов у врагов все меньше, а недавно стало известно, что россиянам приходится отступать под Киевом и Черниговом. Это сильно деморализовало солдат, разговор которых перехватило СБУ и опубликовало у себя на канале.

"Слыхал, что обратно будут отводить войска. Чернигов, Киевскую область...", - сказал собеседник солдата.

"Ну, я тут", - ответил ему оккупант, отмечая, что находится под Киевом.

"Предали российскую армию, сейчас вообще нам в спину плевать будут. А че, не стыдно? Столько солдат погубили и сдаться...", - сетовал собеседник из России.

Также он спросил у оккупанта, какое у них вооружение есть. Как оказалось "все беспонтовое" и создано для рекламы.

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