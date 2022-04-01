По словам Екатерины Усик, российские оккупанты не только изуродовали ухоженный двор, но и устроили застолье прямо возле дома.

Жена украинского чемпиона Александра Усика (19-0, 13 КО) Екатерина показала фотографии разгромленного российскими оккупантами семейного дома в Ворзеле. Фото Екатерина опубликовала в Stories на своей странице в социальной сети Instagram.

"Русский мир"! Заехал и ко мне! Твари! Просто все испортили, наср*ли, как всегда. Долб***ы, еще и застолье устраивали! Какие они тупые! Нищие. Г***о!" – эмоционально написала супруга боксера.

Она также выразила уверенность в том, что россию ожидает распад: не за горами бедность и революции. При этом Екатерина уверена, что россияне и дальше будут думать, что в их бедах виноваты другие, а не они сами.

"Лично мне неинтересно, как они будут жить. Зато за Украиной победа!" – подчеркнула Екатерина.

Напомним, Усик, едва сдерживая слезы, записал мощное обращение.

Как сообщала Politeka, Усик раскрыл украинцам один из своих жизненных принципов.

Также Politeka писала, дом Усика под Киевом оккупировали российские военные.