Об этом, как пишет Politeka, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.
В Генштабе констатируют, что враг активизировал работу с так называемыми “добровольцами”.
Первого апреля этого года, министерством обороны рф было принято решение о проведении военных сборов с резервистами с 04 апреля по 23 мая 2022 года .
Вместе с тем, как сообщают в Генштабе, активизирована работа по привлечению подразделений российских войск, базирующихся на территории Приднестровского региона Республики Молдова для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной.
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Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-Молдавской Республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевым действиям против Украины.
Добавим, что тем временем в Беларуси заметили движение белорусской военной техники, в составе которой были ракетные комплексы С-300.
Ее передвижение зафиксировано на трассе Р-23, сообщил белорусский ресурс MotolkoHelp.
Колонна двигалась в направлении Слуцка в сторону границы с Украиной. Всего в колонне насчитали около 50 единиц военной техники. Также замечена еще одна колонна военной техники, которая двигалась возле развязки трасс М1 и Р-23 в Минском районе.
Подчеркнем, что Слуцк расположен примерно в 140 км от границы с Украиной.
Напомним, США ввели новые жесткие санкции против РФ и Беларуси.
Также сообщалось, что оккупанты берут детей в заложники.
Кроме того Politeka.net писала, что, в России есть "сакральный день", к которому Путин, вероятно, захочет закончить войну.