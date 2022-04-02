Оккупанты осуществляют отвод войск на отдельных направлениях, вероятно, с целью усиления группировки для дальнейших наступательных действий на Слобожанском, Донецком и Луганском направлениях.

Об этом, как пишет Politeka, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

В Генштабе констатируют, что враг активизировал работу с так называемыми “добровольцами”.

Первого апреля этого года, министерством обороны рф было принято решение о проведении военных сборов с резервистами с 04 апреля по 23 мая 2022 года .

Вместе с тем, как сообщают в Генштабе, активизирована работа по привлечению подразделений российских войск, базирующихся на территории Приднестровского региона Республики Молдова для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной.

Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-Молдавской Республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевым действиям против Украины.

Добавим, что тем временем в Беларуси заметили движение белорусской военной техники, в составе которой были ракетные комплексы С-300.

Ее передвижение зафиксировано на трассе Р-23, сообщил белорусский ресурс MotolkoHelp.

Колонна двигалась в направлении Слуцка в сторону границы с Украиной. Всего в колонне насчитали около 50 единиц военной техники. Также замечена еще одна колонна военной техники, которая двигалась возле развязки трасс М1 и Р-23 в Минском районе.

Подчеркнем, что Слуцк расположен примерно в 140 км от границы с Украиной.

Напомним, США ввели новые жесткие санкции против РФ и Беларуси.

Также сообщалось, что оккупанты берут детей в заложники.

Кроме того Politeka.net писала, что, в России есть "сакральный день", к которому Путин, вероятно, захочет закончить войну.