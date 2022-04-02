У телеграм-канал Nexta опублікували документ з Білого дому, згідно з яким США вводить нові санкції проти підприємств і організацій Росії та Білорусі.
Крім оборонних підприємств, до списку санкцій внесли КДБ Білорусі, загін спецназу КДБ "Альфа" і внутрішні війська МВС РБ. З білоруських підприємств там опинилися МЗКТ, "БелОМО", "Пеленг" і т. д.
"Потрапляння в список означає блокування доступу до американських технологій, оскільки внесені компанії або організації діяли всупереч інтересам національної безпеки або зовнішньої політики США", - йдеться в повідомленні.
Повний список дивіться за посиланням. Офіційне рішення щодо санкцій буде оприлюднено 7 квітня.
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