Президент росії володимир путін не залишить спроб знищити Україну - у нього є певна дата, до якої він хоче завершити війну.

Про це в ефір телеканалу "Рада" заявив Секретар РНБО Олексій Данилов.

Цього тижня Росія за підсумками чергового етапу переговорів у Стамбулі заявила про наміри скоротити бойову активність на Київському та Чернігівському напрямках. Зараз спостерігається переформування сил противника. Однак, Данилов підкреслив, що це не означає, що Україна може розслабитися.

За словами секретаря РНБО, російський президент не відмовляється від своєї ідеї знищити нашу країну. Зараз він тільки переформатує свої війська, щоб і надалі завдавати ударів по інфраструктурі України.

Данилов підкреслив, що Україна повинна бути готова до нових боїв. Він зазначив, що у Путіна явно є план провести парад Перемоги до сакральної дати – 9 травня.

"У них є сакральний день "9 травня". І донині Путін ставить завдання завершити парадом цю війну. У нас попереду багато боїв. Не треба розслаблятися", - попередив Данилов.

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