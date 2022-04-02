Противник несет существенные потери в Луганской области – погибших собратьев оккупанты просто бросают на поле боя.

Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВСУ, пишет Politeka.net.

Так, в Генштабе сообщают, что в городе Алчевск, в местную больницу из района ведения боевых действий вблизи населенного пункта Попасная поступило около 30 раненых оккупантов-кадыровцев.

По имеющейся информации, погибших оккупанты оставляют на поле боя. В то же время, за прошедшую неделю, безвозвратные потери личного состава в подразделениях так называемого 2 армейского корпуса составили около 800 человек.

Также в Генштабе констатируют, что украинские защитники на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбили 9 атак противника.

«Наши воины уничтожили 8 танков, 44 боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем», - сообщили в Генштабе.

Добавим, ранее стало известно, что на Луганщине украинские бойцы уничтожили несколько десятков единиц вражеской техники и штаб кадыровцев.

Об этом рассказал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Накрыли артиллерией огромное скопление техники, несколько десятков единиц, и штаб чеченцев", - отметил Гайдай, имея в виду кадыровцев, которые воюют на стороне РФ.

Он также отметил, что Россия перебрасывает на донецкое и Луганское направления дополнительные силы. А пока проводится это перегруппировку, войска рф ведут плотный огонь по населенным пунктам Луганщины с использованием авиации, тяжелой артиллерии, минометов и тому подобное.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили об активизации российских войск в Приднестровье.

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