Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВСУ, пишет Politeka.net.
Так, в Генштабе сообщают, что в городе Алчевск, в местную больницу из района ведения боевых действий вблизи населенного пункта Попасная поступило около 30 раненых оккупантов-кадыровцев.
По имеющейся информации, погибших оккупанты оставляют на поле боя. В то же время, за прошедшую неделю, безвозвратные потери личного состава в подразделениях так называемого 2 армейского корпуса составили около 800 человек.
Также в Генштабе констатируют, что украинские защитники на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбили 9 атак противника.
«Наши воины уничтожили 8 танков, 44 боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем», - сообщили в Генштабе.
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Добавим, ранее стало известно, что на Луганщине украинские бойцы уничтожили несколько десятков единиц вражеской техники и штаб кадыровцев.
Об этом рассказал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"Накрыли артиллерией огромное скопление техники, несколько десятков единиц, и штаб чеченцев", - отметил Гайдай, имея в виду кадыровцев, которые воюют на стороне РФ.
Он также отметил, что Россия перебрасывает на донецкое и Луганское направления дополнительные силы. А пока проводится это перегруппировку, войска рф ведут плотный огонь по населенным пунктам Луганщины с использованием авиации, тяжелой артиллерии, минометов и тому подобное.
Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили об активизации российских войск в Приднестровье.
Также Politeka.net писала, что США ввели новые санкции против РФ и Беларуси.
Кроме того Politeka.net сообщала, что секретарь СНБО Данилов сделал важное заявление по поводу взрыва в Белгороде.