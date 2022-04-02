Окупанти здійснюють відведення військ на окремих напрямках, ймовірно, з метою посилення угруповання для подальших наступальних дій на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках.

Про це, як пише Politeka, йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ.

В Генштабі констатують, що ворог активізував роботу з так званими “добровольцями”.

Першого квітня цього року, міністерством оборони рф було прийнято рішення про проведення воєнних зборів з резервістами з 04 квітня по 23 травня 2022 року .

Разом з тим, як повідомляють в Генштабі, активізовано роботу щодо залучення підрозділів російських військ, які базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною.

Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої придністровсько-молдавської республіки з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України.

Додамо, що тим часом в Білорусі помітили рух білоруської військової техніки, у складі якої були ракетні комплекси С-300.

Її пересування зафіксовано на трасі Р-23, повідомив білоруський ресурс MotolkoHelp.

Колона рухалася у напрямку Слуцька у бік кордону з Україною. Загалом у колоні нарахували близько 50 одиниць військової техніки. Також помічено ще одну колону військової техніки, яка рухалася біля розв'язки трас М1 та Р-23 у Мінському районі.

Підкреслимо, що Слуцьк розташований приблизно за 140 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, США ввели нові жорсткі санкції проти РФ та Білорусі.

Також повідомлялось, що окупанти беруть дітей в заручники.

Крім того Politeka.net писала, що, у Росіії є "сакральний день", до якого Путін, ймовірно, захоче закінчити війну.