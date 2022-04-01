Секретар РНБО Олексій Данилов під час телемарафону заявив, що Україна ніяк не причетна до вибухів у Бєлгороді:

"Протиріччя накладаються. Суспільство на території Росії почало дещо розуміти. Наприклад, те, що сталося сьогодні вранці, коли на території Бєлгородської народної республіки стався вибух на нафтобазі. Вони зараз чомусь кажуть, що ми це зробили. Насправді це, за нашою інформацією, зовсім не відповідає дійсності. Ми цього не коментуємо. Вони повинні розуміти, що це можливо на всій території Російської Федерації. Ми до них не приходили, ми не йшли до них з війною".

Зазначимо, раніше вибух у Бєлгороді прокоментував радник глави ОП Олексій Арестович. За словами спікера, Україна захищається на своїй землі і відповідає за свою цілісність і території. А ось відповідальність за те, що відбувається в Росії, повністю несе керівництво Росії. Також радник припустив, що пожежа могла виникнути через те, що хтось покурив не в тому місці, або ж, за однією з версій, це саботаж російських військових.

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