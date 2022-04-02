Как пишет Politeka.net, украинцы уже 38-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить наступление, но и пойти в контратаки по некоторым направлениям. А сегодня, второго апреля, стало известно, что было запущено несколько ракет по Полтавской области. Глава ОГА Дмитрий Лунин рассказал их судьбу.
"Проговорили о ситуации в Полтавской области в эфире Радио НВ. Озвучил два важных сообщения к этому времени.
Первое: во время последней воздушной тревоги ВСУ сбили вражеские ракеты в разных частях Полтавщины.
Второе: звуки взрывов, которые можно было слышно в течение нескольких последних часов в Полтаве, – это обучение ВСУ", - написал Лунин в своем тг-канале.
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Спустя час чиновник отметил, что еще три прилет было по Миргороду.
"Три «прилета» по инфраструктуре в Миргороде. Последствия вражеских ударов выясняются. Предварительно – пострадавших нет.
Не постимся никаких фото! Сохраняем спокойствие! И не игнорируем воздушную тревогу!", - написал Лунин.
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