Глава Полтавской области Дмитрий Лугин рассказал о ракетных ударах по региону.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 38-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить наступление, но и пойти в контратаки по некоторым направлениям. А сегодня, второго апреля, стало известно, что было запущено несколько ракет по Полтавской области. Глава ОГА Дмитрий Лунин рассказал их судьбу.

"Проговорили о ситуации в Полтавской области в эфире Радио НВ. Озвучил два важных сообщения к этому времени.

Первое: во время последней воздушной тревоги ВСУ сбили вражеские ракеты в разных частях Полтавщины.

Второе: звуки взрывов, которые можно было слышно в течение нескольких последних часов в Полтаве, – это обучение ВСУ", - написал Лунин в своем тг-канале.

Спустя час чиновник отметил, что еще три прилет было по Миргороду.

"Три «прилета» по инфраструктуре в Миргороде. Последствия вражеских ударов выясняются. Предварительно – пострадавших нет.

Не постимся никаких фото! Сохраняем спокойствие! И не игнорируем воздушную тревогу!", - написал Лунин.

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