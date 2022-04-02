Бывший наставник наших футболистов Андрей Шевченко с трудом совладал с эмоциями, выступая перед 3 000 студентами в Нью-Йорке. Он выдал мощную речь о войне в Украине и в какой-то момент не смог сдержать слез. В сети появилось выступление Шевченко.
"Подумайте о школе, друге, игрушках, футбольном мяче, месте, где вам нравилось играть с вашими родителями или вашими друзьями. Украинские дети прямо сейчас лишены детства. Уже прошел месяц, когда в моей стране началась война. Окруженный город, русская армия убивает граждан, убивает детей... Они это называют "военная операция". Это не военная операция. Это убийство гражданских людей. Мое сердце разбито", – сказал Шевченко и в какой-то момент не сдержался и заплакал.
Напомним, Андрей Шевченко рассказал о маме и сестре, оставшихся в Киеве.
Как сообщала Politeka, Андрей Шевченко не смог сдержать слез в прямом эфире.
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Также Politeka писала, жена уволенного из "Дженоа" Андрея Шевченко обнародовала его редкое фото с сыном.