Бывший наставник наших футболистов очень гордится тем, что является украинцем и переживает за войну в Украине.

Бывший наставник наших футболистов Андрей Шевченко с трудом совладал с эмоциями, выступая перед 3 000 студентами в Нью-Йорке. Он выдал мощную речь о войне в Украине и в какой-то момент не смог сдержать слез. В сети появилось выступление Шевченко.

"Подумайте о школе, друге, игрушках, футбольном мяче, месте, где вам нравилось играть с вашими родителями или вашими друзьями. Украинские дети прямо сейчас лишены детства. Уже прошел месяц, когда в моей стране началась война. Окруженный город, русская армия убивает граждан, убивает детей... Они это называют "военная операция". Это не военная операция. Это убийство гражданских людей. Мое сердце разбито", – сказал Шевченко и в какой-то момент не сдержался и заплакал.

Напомним, Андрей Шевченко рассказал о маме и сестре, оставшихся в Киеве.

Как сообщала Politeka, Андрей Шевченко не смог сдержать слез в прямом эфире.

Также Politeka писала, жена уволенного из "Дженоа" Андрея Шевченко обнародовала его редкое фото с сыном.