Украинский боец удивляется, как так. Ведь это был спецназ. Элита, так сказать. Должно было быть какое-то братство.

Вооруженным силам Украины удалось освободить ряд населенных пунктов в Киевской области.

Стало известно о том, что российские оккупанты покинули Гостомель почти без боя. Военнослужащий ВСУ сообщил, что город пока деоккупирован.

Простоявшие в городе около месяца захватчики из РФ успели обворовать окрестные дома, закидывали минами и стреляли в мирное население, но так и не смогли похоронить своих убитых.

Украинский боец удивляется, как так. Ведь это был спецназ. Элита, так сказать. Должно было быть какое-то братство. Но они не то что не забрали тела своих погибших, они их даже не похоронили. Просто бросили на съедение собакам.

«Трупы их солдат как лежали, так и лежат. Их даже собаки уже не хотят есть. О чем это говорит? О том, что они не армия. Ну как это за месяц здесь не похоронить своих солдат? Это позор, позор, ваш москалей. Во первых вы не имеете чувства братства к другим народам и даже к друг другу этого не чувствуете. Вы же здесь не под огнем стояли. Вы не армия, а позор. Вы ублюдочное сборище дебилов, дятлов», - заключает украинский военный.

Напомним, оккупанты массово берут детей в заложники, где участились случаи похищения.

Как сообщала Politeka, командир танкового полка застрелился, а технику разворовали.

Также Politeka писала, что военные РФ переходят на сторону Украины, в разведке раскрыли детали.