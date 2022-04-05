Соответствующие кадры опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко, пишет Politeka.net.
«Ирпень. Вместо цветочных клумб – могилы во дворах жилых комплексов», - прокомментировал страшные кадры Геращенко, на некоторых из которых также видны тела тех, кого не смогли похоронить из-за постоянных обстрелов.
В кадр также попали могилы женщины и ее сына 2009 года рождения.
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Ранее мэр Ирпеня Александр Макрушин сообщил, что в городе, только по предварительным данным, погибли до 300 гражданских и до 50 военных.
«Люди, которые им не нравились (русским – ред.) – их просто расстреливали.
Я расскажу, может, кому-то не понравится, но это правда. Танками они украинцев, которые были убиты, раздавливали, просто вдавливали в асфальт. На это было страшно смотреть», - сообщил Макрушин.
Добавим, что количество мирных жителей, погибших от рук россиян в Киевской области, растет каждый день. Так, по словам замминистра обороны Анны Маляр, процесс подсчета точного количества погибших на Киевщине может длиться месяцами.
В то же время в Сети появились спутниковые кадры братской могилы в Буче на территории церкви.
По некоторым данных, в могиле похоронено около 150 мирных граждан.
По информации компании Maxar Technologies, длина вырытой могилы составляет около 14 метров, а первые признаки раскопок появились еще 10 марта (спустя 16 дней после вторжения).
«Подлые нападения России на мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним доказательством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине. Никакое опровержение или дезинформация Кремля не могут скрыть то, что, как мы все знаем, является правдой: Путин в отчаянии, его вторжение терпит неудачу, а решимость Украины никогда не была так сильна», — прокоммнтировал злодеяния оккупантов на территории Киевской области премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Напомним, Зеленский обратился к украинцам после страшных снимков из Бучи.
Также сообщалось, что Сумскую область практически освободили от захватчиков.
Кроме того Politeka.net писала, что потери оккупантов достигли новых огромных цифр.