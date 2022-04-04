Президент України Володимир Зеленський записав нестандартне звернення до українців після того, що розкрилося в Бучі та інших містах під Києвом.
Головне зі звернення Президента:
▪️Сотні вбитих, зкатованих, розстріляних мирних людей. Тіла на вулицях. Наслідки мародерства – те, що відкрилося в Бучі та інших містах, звільнених від окупантів.
▪️Прийнято рішення про створення спеціального механізму правосуддя в Україні для розслідування та судового розгляду кожного злочину окупантів на території нашої держави.
▪️Суть механізму – спільна робота національних та міжнародних фахівців: слідчих, прокурорів та суддів. Він дозволить Україні та світу притягти до конкретної відповідальності осіб, які розвʼязали або будь-яким чином брали участь у страшній війні проти Українського народу.
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▪️МЗС, Офіс Генерального прокурора, Національна поліція, СБУ, розвідка та інші структури згідно зі своєю компетенцією повинні направити усі зусилля на те, щоб механізм запрацював негайно.
▪️Воєнні злочини в Бучі та інших містах під час російскої окупації будуть предметом розгляду і на Раді безпеки ООН у вівторок.
▪️Сьогодні – чотирнадцята річница саміту НАТО у Бухаресті. Тоді був шанс забрати Україну з сірої зони на сході Європи. З сірої зони між НАТО і Росією.
▪️За 14 років після того помилкового розрахунку Україна пережила революцію і 8 років війни на Донбасі. А тепер боремось за життя у найстрашнішій війні у Європі за увесь час після Другої світової.
▪️Ми переможемо в цій війні. Навіть якщо окремі політики так і не зможуть перемогти нерішучість, яку вони передають наступникам разом із посадами. І в Бучі вже працюють усі необхідні служби, щоб повернути місто до життя.
▪️Відвідав сьогодні у шпиталі Прикордонної служби України наших прикордонників, наших героїв. Загалом відповідним указом відзначив державними нагородами сорок одного прикордонника.
Нагадаємо, З Маріуполя, Бердянська, Рубіжного та інших міст: результати роботи гуманітарних коридорів за 3 квітня.
Як повідомляла Politeka, Особисті дані російських окупантів злили в Мережу: "Повинні постати перед трибуналом".
Також Politeka писала, що Арестович оприлюднив список частин і підрозділів окупантів, які творили звірства на Київщині: з'явилися фото.