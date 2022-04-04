З Сумщини вийшла техніка РФ з більшістю солдат, однак зачистки на території області продовжуються.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, пише Politeka.net.

"Останній тиждень ми спостерігали велике накопичення російських військ від Білопілля до Конотопа, навколо Конотопа... Заходили нові колони, вони окопувалися, чинили терор на території області", - заявив Живицький.

За його словами, таке накопичення техніки було пов’язане з тим, що окупанти прикривали відступ своїх недобитків. Але тепер колони покинули територію області.

"Ми бачили багато техніки, яка виходить у бік Росії, яку наздоганяла наша артилерія. ЗСУ і тероборона прогнали їх через усю Чернігівську область", - повідомив голова ОВА.

Втім, за його словами, окремі загони росіян все ще залишаються на Сумщині, тому зачистка території від загарбників продовжується.

Додамо, що Живицький також повідомив, що до нього почали надходити звернення від бюджетників Сумщини, більшість з них від освітян Тростянця про те що їм місцева влада відмовляється виплачувати заробітну плату.

«Мало того, ще й залякують щоб мовчали! Заробітна плата освітянам та усім бюджетникам має виплачуватися у повному обсязі, ставка і передбачені законодавством надбавки! Невиконання цього - злочин! Ніхто не має права заставляти людей писати заяви "за власним бажанням" за власний рахунок і т. д. Повторюсь: це злочин свинство таких керівників! Можуть бути затримки з виплатами по об'єктивним причинам, пов' язаних з військовою агресією РФ, але нараховуватися усе повинно у повному обсязі», - наголосив Живицький.

Нагадаємо, в РФ почалася прихована мобілізація.

Також повідомлялось, що, за непідтвержденими даними, було пограбовано дачу президента Зеленського.

Крім того Politeka.net писала, що кількість окупантів, ліквідованих українськими захисниками, вже перевищує 18 тисяч осіб.