Такі дані оприлюднені у новому зведенні Генштабу ЗСУ, пише Politeka.net.
Так, на ранок 4 квітня, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали: особового складу – близько 18 300 чоловік, танків ‒ 647 од, бойових броньованих машин ‒ 1844 од, артилерійських систем – 330 од, РСЗВ - 107 од, засоби ППО - 54 од, літаків – 147 од, вертольотів – 134 од, автомобільної техніки - 1273 од, кораблів /катерів - 7 од, цистерн з ПММ – 76, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92, спеціальної техніки – 25, пускових установок ОТРК/ТРК -4.
Нагадаємо, на думку британської розвідки, ключовою метою окупантів в Україні є захоплення Маріуполя.
Місто як і раніше піддається інтенсивним невибірковим ударам, але українські сили чинять стійкий опір, зберігаючи контроль над центральними районами, йдеться в повідомленні розвідки.
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Також в Міноборони Британії вважають, що Маріуполь майже напевно є ключовою метою російського вторгнення - він забезпечить сухопутний коридор з Росії на окуповану територію Криму.
Нагадавши, розкрито підла стратегія окупантів.
Також повідомлялася, що Росія почала приховану мобілізацію.
Крім того Politeka.net писала, що з'явилися фото з підвалу, де окупанти утримували 150 осіб.