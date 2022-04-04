Кількість окупантів, ліквідованих українськими захисниками, вже перевищує 18 тисяч осіб.

Такі дані оприлюднені у новому зведенні Генштабу ЗСУ, пише Politeka.net.

Так, на ранок 4 квітня, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали: особового складу – близько 18 300 чоловік, танків ‒ 647 од, бойових броньованих машин ‒ 1844 од, артилерійських систем – 330 од, РСЗВ - 107 од, засоби ППО - 54 од, літаків – 147 од, вертольотів – 134 од, автомобільної техніки - 1273 од, кораблів /катерів - 7 од, цистерн з ПММ – 76, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92, спеціальної техніки – 25, пускових установок ОТРК/ТРК -4.

Нагадаємо, на думку британської розвідки, ключовою метою окупантів в Україні є захоплення Маріуполя.

Місто як і раніше піддається інтенсивним невибірковим ударам, але українські сили чинять стійкий опір, зберігаючи контроль над центральними районами, йдеться в повідомленні розвідки.

Також в Міноборони Британії вважають, що Маріуполь майже напевно є ключовою метою російського вторгнення - він забезпечить сухопутний коридор з Росії на окуповану територію Криму.

Нагадавши, розкрито підла стратегія окупантів.

Також повідомлялася, що Росія почала приховану мобілізацію.

Крім того Politeka.net писала, що з'явилися фото з підвалу, де окупанти утримували 150 осіб.