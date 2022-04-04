Об этом в своем Facebook написал глава Минобороны Украины Алексей Резников, сообщает Politeka.net.
"Киевщина освобождена от врага. Он также отступает на Черниговщине и Сумщине, чтобы перегруппировать силы и изменить направление ударов. Это - неопровержимое свидетельство, что планы Кремля сломаны. В то же время наши сердца полны боли за сотнями мирных граждан, которые были зверски замучены российскими солдатами. Только в Буче количество погибших уже больше, чем в Вуковаре», - написал министр.
По словам Резникова, это зло обязательно будет наказано.
"Наша разведка последовательно устанавливает личности захватчиков и убийц. Всех! Каждый в свое время получит то, что "заслужил", - заверил министр.
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Также глава Минобороны сообщил, что сейчас продолжаются тяжелые бои на Харьковщине, Луганщине, Донбассе.
"Наши войска оттесняют оккупантов на Херсонщине. В непростой ситуации остается Чернигов. Героически сражаются защитники Мариуполя, которые уже стали легендами настоящего. Кажется, все уже осознали, что самое ценное в Украине – люди. Тысячи и тысячи людей сегодня борются за будущее для Украины, для всех будущих поколений украинцев. Чтобы украинцы сами определяли свою судьбу и никогда не были вынуждены жить под господством нелюдей...» - написал Резников.
Вуковарская резня – крупнейшее массовое убийство войны за независимость Хорватии – произошла 18-20 ноября 1991 года.
Тогда были убиты, по разным данным, от 255 до 264 человек, гражданских лиц и военнопленных, в основном пациентов местного госпиталя.
В 2007 году Гаагским судом генерал армии Югославии Миле Мкршич был приговорен к 20 годам тюрьмы
Напомним, потери РФ в Украине уже достигли размеров других армий мира.
Также Politeka.net писала, что оккупанты готовятся к наступлению - где ждать удара.
кроме того Politeka.net сообщала, что некоторым мужчинам разрешили пересекать границу во время военного положения.