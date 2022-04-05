Сумщина продолжает приходить в себя от нашествия российских оккупантов.

Военные и взрывотехники продолжают зачищать населенные пункты Сумской области после нахождения в них российской армии. В Конотопском районе на местах бывших стоянок врага нашли погибших мирных жителей.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Он уточнил, что по меньшей мере три человека оккупанты перед убийством жестоко пытали.

"Лично много бываю в этих селах, вижу ситуацию. То, что сделали орки – за пределами понимания здравого смысла. Конотопский район продолжает приходить в себя от их нашествия. На местах бывших стоянок врага уже нашли по меньшей мере трех замученных украинцев. Мирный жителей", – рассказал Живицкий.

В Шосткинском районе прорабатываются безопасные маршруты между общинами. Там в медучреждениях возобновили плановые операции и хирургические вмешательства.

В северной части Роменского района происходит зачистка от оккупантов. Город Ромны работает в штатном режиме. В Тростянке, Ахтырке и Большой Писаревке Ахтырского района продолжаются работы по возвращению общин к жизни.

"Продолжаем очищать нашу землю от остатков хлама. Орки не забирают трупы своих военных – к этому мы привыкли еще с начала. А теперь оставляют и живых. Поэтому в очередной раз прошу мирное население: будьте осторожны на дорогах, за пределами населенных пунктов общин! Также напоминаем о запрете посещать лес", – подчеркнул чиновник.

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