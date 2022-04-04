«Російські окупанти зазнали поразки під Києвом. Перший бій за столицю українські захисники і захисниці виграли»

Про це у своєму Facebook написав очільник Міноборони України Олексій Резніков, повідомляє Politeka.net.

«Київщину звільнено від ворога. Він також відступає на Чернігівщині та Сумщині, щоб перегрупувати сили і змінити напрямок ударів. Це – беззаперечне свідчення, що плани Кремля зламано. Водночас наші серця сповнені болю за сотнями мирних громадян, які були по-звірячому закатовані російськими солдатами. Тільки у Бучі кількість загиблих вже більша, ніж у Вуковарі», - написав міністр.

За словами Резнікова, це зло обов’язково буде покаране.

«Наша розвідка послідовно встановлює особи загарбників та вбивць. Усіх! Кожен у свій час отримає те, що «заслужив», - запевнив міністр.

Також очільник Міноборони повідомив, що зараз продовжуються важкі бої на Харківщині, Луганщині, Донеччині.

"Наші війська відтісняють окупантів на Херсонщині. У непростій ситуації залишається Чернігів. Героїчно б’ються захисники Маріуполя, які вже стали легендами сьогодення. Здається, усі вже усвідомили, що найцінніше в Україні – люди. Тисячі і тисячі людей сьогодні виборюють майбутнє для України, для усіх майбутніх поколінь українців. Щоб українці самі визначали свою долю і ніколи не були змушені жити під пануванням нелюдей…» - написав Резніков.

Вуковарська різанина – найбільше масове вбивство війни за незалежність Хорватії – відбулася 18-20 листопада 1991 року.

Тоді було вбито, за різними даними, від 255 до 264 осіб, цивільних осіб та військовополонених, переважно пацієнтів місцевого госпіталю.У 2007 році Гаазьким судом генерал армії Югославії Міле Мкршич був засуджений до 20 років ув'язнення.

Нагадаємо, втрати РФ в Україні вже досягли розмірів інших армій світу.

Також Politeka.net писала, що окупанти готуються до наступу - де чекати удару.

Крім того Politeka.net повідомляла, що деяким чоловікам дозволили перетинати кордон у період воєнного стану.