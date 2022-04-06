Заместитель командира "Азова" записал новое обращение, в котором рассказал, сколько вражеских целей удалось уничтожить и какие военные преступления совершают россияне.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 42-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. За это время полностью удалось остановить наступление, а также погнать врага обратно, освобождая все новые территории. Самая сложная ситуация остается в Мариуполе, где город продолжает быть окружен. Заместитель командира "Азова" рассказал, как прошли прошлые сутки.

"В сутки бойцы полка "Азов" повредили 2 танка, уничтожили состав боеприпасов врага и много вражеской пехоты.

Оккупационные войска продолжают совершать военные преступления, в том числе используя фосфорные бомбы, сбрасывая их на город.

Но борьба за украинский Мариуполь продолжается. С верой в счастливое будущее Украины и победу над злом – за период полномасштабной войны заключено пять браков с бойцами полка "Азов", которые сегодня защищают крепость Приазовья", - написано было под видео.

Напомним, оккупанты хотят замести следы зверств в Мариуполе, сожгут в крематориях: жертвами станут десятки тысяч гражданских

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