Еще неделю назад сообщалось о по меньшей мере 5 000 погибших в Мариуполе.

Как пишет Politeka.net, в Мариуполе начали работать российские мобильные крематории. Такое заявление появилось на странице Мариупольского городского совета в Телеграм-канале.

«После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе.

Еще неделю назад сообщалось о по меньшей мере 5 000 погибших в Мариуполе, но учитывая размеры города, катастрофические разрушения и блокаду, жертвами оккупантов могли стать десятки тысяч гражданских мариупольцев» - сказано в сообщении.

Всю грязную работу россияне оставили для коллаборантов. Очевидцы сообщают, что оккупанты привлекли к специальным бригадам зачистки местных и террористов «ДНР».

Масштаба трагедии в Мариуполе мир не видел со времен существования концлагерей нацистов, также добавил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Мы также писали, противник стягивает технику на Донбассе и готовится к наступлению через 3-4 дня. Об этом сообщил Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он также заявил, что украинские военные готовы к этому наступлению. Сейчас, по словам Гайдая, в Лисичанске еще остается около 30 тысяч жителей, в Северодонецке меньше.

Однако русские оккупанты уже стягивают технику к области и будут наступать через три или четыре дня.

Напомним, глава Минобороны Литвы сказал, когда может закончиться активная фаза боевых действий.

Также сообщалось, что оккупанты взяли в плен мирных граждан и вывезли их в РФ.

Тем временем жителей Луганщины попросили срочно эвакуироваться.