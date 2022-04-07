Только на днях украинские спасатели после освобождения от оккупантов, а затем после зачистки Бородянки, получили доступ в город для разбора завалов, поиска погибших и оценки убытков. Так, о том, что в городе около 200 человек считаются пропавшими без вести, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко

По его словам, в Бородянке уже начат разбор завалов многоквартирных домов, где во время нанесения авиационных ударов находились мирные жители города.

дснс, бородянка, спасатели

"Разрушены около 10 домов, под завалами которых остались украинцы. Уже найдены тела 4 погибших под развалинами – и это только начало. Разрушенные 5-этажные дома разобраны только в 3 этажа. Но люди от бомбежек прятались в подвалах. Пропавшими без вести числятся около 200 человек, и мы понимаем, что многие из них уже исчезли навсегда", - сказал Геращенко.

Также он заявил, что места массовых убийств, пыток и захоронений обнаружены в Буче, Гостомеле, Мотыжине. Известно о более 400 убитых. И это далеко не окончательные цифры.

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