В освобожденной от оккупантов Бородянке под Киевом начали разбирать завалы и искать под ними людей.

Только на днях украинские спасатели после освобождения от оккупантов, а затем после зачистки Бородянки, получили доступ в город для разбора завалов, поиска погибших и оценки убытков. Так, о том, что в городе около 200 человек считаются пропавшими без вести, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко

По его словам, в Бородянке уже начат разбор завалов многоквартирных домов, где во время нанесения авиационных ударов находились мирные жители города.

"Разрушены около 10 домов, под завалами которых остались украинцы. Уже найдены тела 4 погибших под развалинами – и это только начало. Разрушенные 5-этажные дома разобраны только в 3 этажа. Но люди от бомбежек прятались в подвалах. Пропавшими без вести числятся около 200 человек, и мы понимаем, что многие из них уже исчезли навсегда", - сказал Геращенко.

Также он заявил, что места массовых убийств, пыток и захоронений обнаружены в Буче, Гостомеле, Мотыжине. Известно о более 400 убитых. И это далеко не окончательные цифры.

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