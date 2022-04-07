В четверг утром, прибыв в штаб-квартиру НАТО, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал оказать дальнейшую вооруженную поддержку Украине, отметив, что для защиты Украины будет использовано любое оружие, включая танки и скоростные реактивные самолеты.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предупредил, что битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба после участия в министерском заседании НАТО в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Битва за Донбасс приближается. Каждый день тяжелые бои происходят в той части Украины. И их количество будет увеличиваться, к сожалению", — сказал он во время брифинга в Брюсселе.

Украинский министр подчеркнул, что битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую с крупными оперативными маневрами и тысячами танков, самолетов и бронетехники.

"У России есть свой план, у нас есть свой. И результат этой битвы будет определен на поле боя. Поэтому важно, чтобы союзники не говорили, что они все еще думают, что есть еще моменты, которые им нужно решить. Либо вы поможете нам сейчас – я говорю о днях, а не неделях, — либо ваша помощь придет слишком поздно, и многие люди погибнут", — подчеркнул Кулеба.

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