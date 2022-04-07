Государственная служба по чрезвычайным ситуациям совместно с мобильными операторами создала систему оповещения с использованием технологии Cell broadcast. Таким образом людям на мобильные телефоны будет приходить сообщение от ГСЧС с информацией об опасности, а также алгоритмом действий. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, отмечается, что сообщение сразу выводится на экран телефона, поверх всех приложений или заблокированного экрана, с громким предупредительным сигналом. Уведомления будут приходить во время чрезвычайных ситуаций или других опасных событий. Людям будут указывать последовательность действий, которые необходимо выполнить во избежание опасности.

Сообщается, что абонентам Киевстар вскоре начнут поступать тестовые сообщения от DSNS.

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