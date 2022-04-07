О том, как это будет происходить, в интервью ВВС рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, уже сейчас Украина привлекает международное финансирование для этих целей. Еще одним источником денег для восстановления страны планируют сделать средства, полученные за счет конфискации активов россии по всему миру.

Также Украина будет использовать собственные золотовалютные резервы, которые по состоянию на 1 апреля насчитывают 28,1 миллиарда гривен.

Шмыгаль рассказал, что тему конфискации российского имущества в пользу Украины наша страна обсуждает сейчас с иностранными партнерами. На данный момент активы рф остаются замороженными.

Еще одним источником средств для восстановления Украины могут стать благотворительные взносы – как от международных корпораций, так и от частных лиц, рассказал премьер-министр.

Шмыгаль рассказал, что сейчас Министерство финансов ведет переговоры о получении 10 миллиардов долларов, 3 миллиарда долларов из которых наша страна уже получила. Это будет макрофинансовая помощь от Европейского Союза, пакет от МВФ. Также Украина может получить от отдельных стран помощь на 300-500 миллионов долларов.

Напомним, премьер-министр Украины обратился к мировой общественности.

Как сообщала Politeka, премьер Шмигаль сообщил детали выплаты пенсий на оккупированных территориях.

Также Politeka писала, что премьер Шмыгаль назвал потери украинского бюджета из-за боевых действий.