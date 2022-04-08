Российские войска полностью выведены из северной части Украины на территории Беларуси и рф.

Таковы данные британской разведки, которые были опубликованы на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter, пишет Politeka.net.

Согласно сообщению, российские войска продвинулись дальше к югу от стратегически важного города Изюм, остающегося под их контролем.

На севере российские войска теперь полностью выведены из Украины в белоруссию и россию. По крайней мере, часть этих сил будет переброшена на Восточную Украину для борьбы на Донбассе.

«Многие из этих сил требуют значительного пополнения, прежде чем они будут готовы к развертыванию дальше на восток, при этом любая массовая передислокация с севера, вероятно, займет минимум неделю», — пояснили в разведке.

Также россияне продолжают обстреливать города на востоке и юге.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты минируют дороги на Харьковщине, чтобы не допустить продвижения украинских войск.

Кроме того, во временно оккупированном Изюме представители так называемой "ДНР" выполняют функции местной полиции, осуществляют незаконную проверку документов, обыски лиц и помещений местного населения.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что врагу ну нужен город Изюм как таковой, ему необходимо направление, через которое он смог бы переправлять технику в сторону Луганской, Донецкой областей.

Напомним, у Путина впервые заговорили о больших потерях в Украине.

Также Politeka.net писала, что установлена личность оккупанта-мародера, который притащил из Украины 66 кг. одежды.

Кроме того Politeka.net сообщала со ссылкой на Генштаб ВСУ, что в Беларуси якобы проходит набор "добровольцев" для формирования новых подразделений ЧВК.