Несподіване зізнання спікер Кремля зробив в інтерв'ю Sky News.

З самого початку війни в Україні Москва воліє замовчувати свої втрати і прикривати невдачі на фронті «спланованим відступом». І хоча офіційно Кремль так і не озвучує конкретні цифри за своїми загиблими, в новому інтерв'ю Пєсков вперше зізнався, що втрати були значними.

Так, журналіст поцікавився у прес-секретаря Путіна, чи вважають в Росії ганьбою те, що їх армія в Україні втратила тисячі солдатів, шістьох генералів і сотні танків. Пєсков заявив, що»це неправильне розуміння того, що відбувається".

«Так, у нас значні втрати, це величезна трагедія для нас», - сказав прес-секретар Путіна.

Втім, відразу після цього він в черговий раз переказав версію Кремля про добровільний відступ їх армії з-під Києва та Чернігова, який нібито не має нічого спільного з величезними втратами, які окупанти понесли на цих напрямках.

«Щодо двох регіонів, то відступ від Києва та Чернігова — це жест доброї волі під час переговорів. Це був акт доброї волі, щоб зняти напругу з цих регіонів і показати, що Росія готова створити комфортні умови для продовження переговорів», - запевнив Пєсков.

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