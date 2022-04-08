В одной только братской могиле в Буче обнаружили около 67 тел погибших мирных жителей.

В Буче в могиле у местной церкви были похоронены ориентировочно 67 человек – жертвы военных преступлений, погибшие от обстрелов и убийств. У большинства погибших – огнестрельные и осколочные ранения от взрывов, от некоторых остались только фрагменты. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, часть погибших имели при себе документы, остальных придется узнавать родственникам по одежде или другим признакам и идентифицировать по ДНК.

"Далее – кропотливая работа по установлению обстоятельств смерти каждого. Мы уже имеем свидетелей того, как этих гражданских лиц военные РФ убивали за то, что они просто шли за хлебом или лекарством, разговаривали по-украински, помогали волонтерам или армии. Буча была одним из полигонов так называемой "денацификации", а проще говоря уничтожения украинцев", - сказала генпрокурор.

Сейчас задача правоохранителей – установить каждого, кто нажимал на крючок и отдавал приказы массово убивать украинцев, использовать пытки и изнасилования как оружие.

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