Я благодарен Европейскому Союзу и Европейской Комиссии за непреклонную поддержку украинского народа, говорит Министр финансов.

Европейская Комиссия предоставила Украине грант в размере 120 млн евро в рамках общего пакета чрезвычайной финансовой помощи нашей стране. Об этом стало известно из сообщения Министерства финансов Украины.

Сообщается, данные средства будут направлены в общий фонд государственного бюджета для финансирования наиболее актуальных расходов государства, в том числе связанных с обеспечением гарантированной социальной защиты граждан.

"Я благодарен Европейскому Союзу и Европейской Комиссии за непреклонную поддержку украинского народа, в частности, за глубокое понимание ситуации, которая сложилась в Украине, и оперативность в принятии решений", - отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

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"Есть ряд бизнесов в Украине, которые принадлежат россии. Безусловно, принято законодательство о национализации. Мы начали эти процессы, чтобы компенсировать за счет этих доходов часть убытков, которые наносит нам рф", - заявил премьер-министр. Также Украина ожидает получить средства от замороженных за рубежом российских активов.

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