Европейская Комиссия предоставила Украине грант в размере 120 млн евро в рамках общего пакета чрезвычайной финансовой помощи нашей стране. Об этом стало известно из сообщения Министерства финансов Украины.
Сообщается, данные средства будут направлены в общий фонд государственного бюджета для финансирования наиболее актуальных расходов государства, в том числе связанных с обеспечением гарантированной социальной защиты граждан.
"Я благодарен Европейскому Союзу и Европейской Комиссии за непреклонную поддержку украинского народа, в частности, за глубокое понимание ситуации, которая сложилась в Украине, и оперативность в принятии решений", - отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.
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Мы также писали, Украина собирается национализировать всю собственность россии в нашей стране, чтобы компенсировать часть убытков из-за войны.
"Есть ряд бизнесов в Украине, которые принадлежат россии. Безусловно, принято законодательство о национализации. Мы начали эти процессы, чтобы компенсировать за счет этих доходов часть убытков, которые наносит нам рф", - заявил премьер-министр. Также Украина ожидает получить средства от замороженных за рубежом российских активов.
Напомним, "Десятки тел невозможно опознать": в Чернигове назвали количество погибших мирных граждан.
Как сообщала Politeka, "До места назначения не доехали": защитники Мариуполя уничтожили оккупантов одним точным ударом, видео.
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