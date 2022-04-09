В Черниговской области оккупанты сделали штаб в церкви, которая является памятником архитектуры, и расстреливали там людей. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Сейчас пиротехники очищают территорию и изымают взрывоопасные предметы в селах Ягиде и Лукашовка.

"Здесь находится памятник архитектуры Вознесенская церковь, в которой оккупанты сделали штаб. Кроме боеприпасов, изуродованных куполов с крестами, мусор, что оставили российские военные, спасатели находят и тела людей. Говорят, что это местные жители, которых растреляли орки ... разве можно такое простить? Сколько горя принесли "освободители" на нашу землю... Непростительно. Никогда", - говорится в сообщении.

Отметим, глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус призвал жителей Чернигова и области пока не спешить с возвращением домой.

"Уважаемые жители Черниговщины, особенно черниговцы и жители населенных пунктов, которые рядом, мы сейчас смотрим на тот трафик, который есть и видим искреннее желание жителей вернуться в свои дома. Плюс есть много запросов на возврат, звонков и сообщений. Не надо этого сейчас делать", - заявил он.

Напомним, вчера в Краматорске, а сегодня над Ней: оккупанты ударили "Точкой-У" из Беларуси.

Как сообщала Politeka, оккупанты лишили жизни уже 167 детей, продолжают незаконно вывозить их в рф: забирают малышей из детского дома

Также Politeka писала, что глава Черниговщины Чаус обратился к жителям, которые хотят вернуться в город: "Я понимаю желание, но..."