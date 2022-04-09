Така ж ракета вчора потрапила в Краматорську в людей, які хотіли евакуюватися.

У Чернігівській області українські захисники збили "Точку-У", яку окупанти запустили з території Білорусі.

Про це повідомив один із захисників Чернігова Андрій Кудабеков на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Також захисник нагадав, що така ж ракета вчора потрапила в Краматорську в людей, які хотіли евакуюватися, російська влада намагалася заявити, що це все фейк і стріляли українці.

"Це залишки "Точки" в Чернігівській області. Вона впала. Не сама. Запустили її з території Білорусі. І могла вона вибухнути над нами... А сьогодні ракети прилетіли на вокзал у Краматорську, Донецької області. Півсотні загиблих цивільних і більше сотні поранених. В тому числі дітей..." - сказано в повідомленні.

Також Кудабеков написав, що кожен обстріл є трагедією і кожне звірство як у Бучі та Ірпені під Києвом, як у Лукашівці і в Ягідному під Черніговом, як у Маріуполі та інших містах і селах.

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