Река Ирпень из-за разрушенной в Козаровичах дамбы разлилась почти в один километр.

Село Демидов на Киевщине оказалось перед угрозой затопления. В ходе боев была повреждена дамба Киевского водохранилища, теперь через нее поступает вода.

Об этом сообщает УНИАН, фото были опубликованы на многих пабликах в Телеграмм-каналах.

"В результате разрушения дамбы вода начала поступать в реку Ирпень из Киевского водохранилища", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть последствия разлива реки, в частности, подтопление частных хозяйств и полей.

Река Ирпень из-за разрушенной в Козаровичах дамбы разлилась почти в один километр. Местные говорят, что под воду вскоре уйдут дороги. Будут затоплены подвалы. Вода уже затапливает дворы в частном секторе.

В самом селе есть разрушенные дома и огромная воронка от бомбы прямо посредине главной улицы.

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