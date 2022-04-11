Крім того, як повідомляє развдека Великобританії, підвищується ймовірність використання Росією фосфорних боєприпасів в Маріуполі.

"Застосування в минулому російськими військами фосфорних боєприпасів в Донецькій області підвищує ймовірність їх майбутнього використання в Маріуполі, оскільки бойові дії за місто посилюються", - йдеться у повідомленні розвідки, опублікованому в Twitter Міністерства оборони Великобританії.

У новому зведенні також йдеться про те, що українські сили в Донецькій і Луганській областях відбили кілька атак, в результаті чого були знищені російські танки, автомобілі та Артилерійське обладнання.

"Триваюче використання Росією некерованих бомб знижує здатність розрізняти цілі при наведенні і нанесенні ударів, в той же час значно збільшуючи ризик подальших жертв серед цивільного населення", – повідомляють в британській розвідці.

Фосфорні боєприпаси-це тип запальних боєприпасів, споряджених білим фосфором або речовинами на основі білого фосфору в суміші з іншими.

Небезпека їх полягає в тому, що білий фосфор відноситься до групи самозаймистих запальних речовин і горить вже при наявності кисню з повітря.

Це означає, що при попаданні на шкіру людини палаючий білий фосфор викликає важкі опіки, оскільки горить до тих пір, поки не припиниться доступ кисню або не вигорить вся речовина. При горінні такий фосфор розвиває температуру в середньому 800-1200°С.

За відомостями очевидців, медиків і бійців ЗСУ, Росія використовує фосфорні боєприпаси з перших тижнів повномасштабного вторгнення в Україну.

Згідно з міжнародним законодавством, фосфорні боєприпаси дозволені до застосування по військових об'єктах. Однак відповідно до протоколу III Конвенції про конкретні види звичайної зброї, фосфорні заряди заборонено використовувати всередині або поблизу населених областей.

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