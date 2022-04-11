У 5-й службі ФСБ, яка займалася операціями в Україні і постачала дані про ситуацію президенту РФ Володимиру Путіну, пройшли чистки.

Про це журналіст-розслідувач міжнародного проекту Bellingcat Христо Грозєв повідомив у коментарі російському опозиційному каналу «Популярна політика».

За його словами, першою "жертвою" чистки дійсно став керівник 5-ї Служби ФСБ (Служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків) генерал-полковник Сергій Бесіда.

Нагадаємо, в березні ряд російських ЗМІ повідомив, що він опинився під домашнім арештом через провали в Україні, а в квітні з'явилася інформація, що бесіду нібито перевели в СІЗО.

Так, керівник 5-ї служби вже два тижні не бере трубку і з ним немає зв'язку. У той же час Грозєв повідомив, що масштабні чистки йдуть і серед колишніх підлеглих генерал-полковника.

В цілому Україною в 5-й службі ФСБ займалися 150 офіцерів і «значну» їх частину вже звільнили або заарештували, - розповів Грозєв.

"Там було, як я вам говорив, 150 офіцерів ФСБ, які займалися „українською лінією“. Можу сказати, що значна їх частина, якщо не заарештована, то вже не працює в ФСБ. Чистка точно пройшла", - розповів журналіст.

Тим часом стало відомо, що в Луганській області ворог обстріляв кожне місто, в регіоні не залишилося вцілілих об'єктів критичної і будь-якої іншої інфраструктури. Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Вчора, 10 квітня, ЗСУ відбили атаку під Золотим, проте обстріли військами РФ населених пунктів продовжилися. Багатоповерхівки та приватні будинки отримали пошкодження у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому, Кремінній. В результаті обстрілів в районі Кремінної загорілися гектари сухої трави.

За словами Гайдая, в Сєвєродонецьку зруйновані приватна клініка і школа, в Золотому – спортивний об'єкт.

Нагадаємо, в Генштабі повідомили, що ворог може перейти в наступ в найближчі дні.

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