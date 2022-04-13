Россия пытается собрать силы, которые намного будут превосходить по численности украинские войска на востоке страны.

Как сообщает издание The Times со ссылкой на источники, речь идет о превышении в пять раз.

Согласно данным, рф перебрасывает военнослужащих со всего региона, готовясь к решающему сражению на Донбассе.

Однако, настаичвают источники, даже десятки тысяч солдат не гарантируют Кремлю победы.

По разным данным, наступление может начаться в ближайшие дни – к концу недели.

Тем временем на новых спутниковых снимках отчетливо видно, что Россия наращивает войска и технику как минимум в трех местах на границе с Украиной, в Белгородской и Воронежской областях.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что рф готовится направить в Украину новую партию «добровольцев» с боевым опытом.

В то же время в разведке Британии сообщили, что назначение Россией генерала армии Александра Дворникова командующим войной в Украине представляет собой попытку централизовать командование и управление.

В разведке, в частности, отмечали, неспособность к слаженным и скоординированным военным действиям до сих пор мешала российскому вторжению.

В свою очередь советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что решение Путина продолжать войну в Украине – это безумие.