Как сообщает издание The Times со ссылкой на источники, речь идет о превышении в пять раз.
Согласно данным, рф перебрасывает военнослужащих со всего региона, готовясь к решающему сражению на Донбассе.
Однако, настаичвают источники, даже десятки тысяч солдат не гарантируют Кремлю победы.
По разным данным, наступление может начаться в ближайшие дни – к концу недели.
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Тем временем на новых спутниковых снимках отчетливо видно, что Россия наращивает войска и технику как минимум в трех местах на границе с Украиной, в Белгородской и Воронежской областях.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что рф готовится направить в Украину новую партию «добровольцев» с боевым опытом.
В то же время в разведке Британии сообщили, что назначение Россией генерала армии Александра Дворникова командующим войной в Украине представляет собой попытку централизовать командование и управление.
В разведке, в частности, отмечали, неспособность к слаженным и скоординированным военным действиям до сих пор мешала российскому вторжению.
В свою очередь советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что решение Путина продолжать войну в Украине – это безумие.