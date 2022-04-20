Войска рф 19 апреля разбомбили больницу в городе Баштанка Николаевской области. В результате удара было разрушено несколько отделений, получили ранения люди.
Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева. В Facebook она опубликовала кадры с разгромленного захватчиками медучреждения.
"Когда слов уже почти не осталось… Рашисты, так и будете зомбировано транслировать на своих фашистских каналах "уничтожение исключительно военных объектов на "нацистской" территории"? А не хотите рассказать, как бомбите больницы?" – выразила возмущение чиновник.
По ее словам, вражеский обстрел уничтожил отделение диализа и приемное. Кроме того, операционная в больнице осталась без стеклопакетов.
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Замазеева подчеркнула, что в Баштанке обошлось без смертей и не пострадали дети. При этом несколько человек получили травмы.
Украинцы обязательно отремонтируют все разрушенные оккупантами объекты. А вот они, российские военные, никогда не отмоют свои плохие руки и гнилые души.
Напомним, оккупанты выпустили снаряды по зоопраку в Николаеве.
Также Politeka писала, что Николаев попал под обстрел оккупантов.
Как Politeka писала, что высадка десанта рф в Одессе окончательно провалилась.