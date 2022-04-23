23 апреля около полуночи в Тернопольскую кафедру Архикатедрального собора УГКЦ влетело авто. Водительница разбила плащаницу и престол.
Впоследствии на место подаи приехала полиция. К счастью, пострадавших нет. Женщине грозит заключение до 3-х лет.
“Работники полиции установили, что 35-летняя жительница Тернополя, управляя автомобилем марки «Ауди», снеся центральные металлические двери Кафедрального собора, заехала внутрь культового сооружения и повредил церковное имущество.
На месте происшествия работали спасатели ГСЧС. Они приняли меры, чтобы не допустить возгорания транспортного средства, и, с помощью лебедки, отбуксировали автомобиль из помещения храма.Водителя медики госпитализировали в одно из медучреждений. Автомобиль изъят и помещен на арестплощадку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента", - сообщили в полиции.
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