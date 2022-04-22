Фактически, агрессор отбросил прежние лживые тезисы о "спасении украинцев" и о "помощи жителям Донбасса".

Россия открыто заявила, что хочет захватить Донбасс и южные регионы Украины и создать сухопутный коридор к Крым. Оттуда они намерены бить по Вооруженным Силам Украины и украинским территориям.

Об этом пишет государственное пропагандистское агентство ТАСС.

Контроль над Донбассом лишь начало для других захватов.

"Российская армия в ходе второго этапа должна установить полный контроль над Донбассом, сообщает замкомандующего Центрального военного округа. Контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты ВСУ, добавил он", - пишут пропагандисты.

Захват южных украинских регионов, открыто заявляют российские оккупанты, также обеспечит РФ "еще один выход в Приднестровье, где Кремль "заметил" "факты притеснения русскоязычного населения".

Фактически, агрессор отбросил прежние лживые тезисы о "спасении украинцев" и о "помощи жителям Донбасса". Теперь страна убийц и насильников прямо заявляет, что хочет забрать себе украинские территории.

Напомним, Украина может стать полноценным членом Евросоюза уже в 2024 году.

Как сообщала Politeka, Герой из Попасной отдал свою жизнь ради светлого будущего Украины.

Также Politeka писала, что в РФ проговорились о больших потерях в Украине.