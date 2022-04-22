Россия открыто заявила, что хочет захватить Донбасс и южные регионы Украины и создать сухопутный коридор к Крым. Оттуда они намерены бить по Вооруженным Силам Украины и украинским территориям.
Об этом пишет государственное пропагандистское агентство ТАСС.
Контроль над Донбассом лишь начало для других захватов.
"Российская армия в ходе второго этапа должна установить полный контроль над Донбассом, сообщает замкомандующего Центрального военного округа. Контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты ВСУ, добавил он", - пишут пропагандисты.
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Захват южных украинских регионов, открыто заявляют российские оккупанты, также обеспечит РФ "еще один выход в Приднестровье, где Кремль "заметил" "факты притеснения русскоязычного населения".
Фактически, агрессор отбросил прежние лживые тезисы о "спасении украинцев" и о "помощи жителям Донбасса". Теперь страна убийц и насильников прямо заявляет, что хочет забрать себе украинские территории.
Напомним, Украина может стать полноценным членом Евросоюза уже в 2024 году.
Как сообщала Politeka, Герой из Попасной отдал свою жизнь ради светлого будущего Украины.
Также Politeka писала, что в РФ проговорились о больших потерях в Украине.