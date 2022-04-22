Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко считает, что Украина должна полноценно стать членом Европейского Союза в 2024 году. Об этом глава ведомства рассказала в своей колонке на сайте "Украинская правда".

"Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года. Первая часть нашей заявки уже подана. Такими же стремительными темпами мы выполним все требования Украины как будущего члена ЕС. Это наш путь подлинной демократии и свободы", - считает Свириденко.

Министр добавила, что Украина рассчитывает стать полноценным членом Европейского Союза уже в 2024 году. Также, по словам Свириденко, Украине важно обеспечить максимальное восстановление транспортной и социальной инфраструктуры за 24 месяца. Кроме того, украинская сторона будет настаивать на том, чтобы рф заплатила за все разрушения в Украине.

Напомним, Герой из Попасной отдал свою жизнь ради светлого будущего Украины: "Это был человек чести и дела".

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