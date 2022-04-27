Населенный пункт Новотошковское в Попаснянском районе Луганской области, который расположен на автодороге Р-66, соединяющей Луганск и Лисичанск, превратился в руины.

Об этом свидетельствуют кадры, на которых захваченный оккупантами пгт снят с высоты птичьего полета.

«Новотошковское заняли, его почти с землей сравняли. Уничтожают все. Обстрелы ковровые идут постоянно», - заявил глава военной администрации Горской громады Алексей Бабченко.

Примечательно, что кадры разрушений запечатлели сами оккупанты.

«Так выглядит село Новотошковское Луганской области после "освобождения" ордой путина. Видео сняли «освободители». До войны здесь проживало более 2000 человек», - прокомментировал страшные кадры советник главы МВД Антон Геращенко.

Отметим, что тяжелые бои на Луганщине не прекращаются. Больше всех от обстрелов со стороны захватчиков пострадали Попасная, Лисичанск и Горная громада.

При этом 24 ОМБр им. короля Данила ликвидировала под Попасной группу наемников российской ЧВК "Лига" – бывшей "Вагнер"

"Вооруженные до зубов наемники, в самой современной экипировке, за спинами которых операции в Сирии и других горячих точках нашли свою бесславную смерть на украинской земле", —прокомментировал глава Луганской ОВА Гайдай.

Также сообщалось, что российские войска пытаются продвинуться в сторону Славянска и Краматорска с севера и востока.

Кроме того Politeka.net писала, что враг несет большие потери на Херсонщине.

В свою очередь Алексей Арестович сообщил, что оккупанты совершают очередную глупость с военной точки зрения.