Никто в мире не может чувствовать себя безопасно, пока в России есть ядерное оружие и большое количество атомных объектов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля.

"После всего, что российские военные сделали в Чернобыльской зоне и на Запорожской АЭС, никто в мире не может чувствовать себя безопасно, зная, какое количество атомных объектов, ядерного оружия и соответствующих технологий есть у российского государства. Если в России забыли, что такое Чернобыль, то это означает, что нужен глобальный контроль над российскими атомными объектами и ядерными технологиями», – сказал президент Украины.

Отметим, что утром 26 апреля две крылатые ракеты врага пролетели на низкой высоте над площадкой Запорожской АЭС в направлении Запорожья. Впоследствии в Запорожье зафиксировали взрывы от попадания российских крылатых ракет.

Руководитель ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин заявил, что пролет ракет на низкой высоте непосредственно над площадкой ЗАЭС, где находятся семь ядерных установок с огромным количеством ядерного материала, создает огромные риски. Попадание ракеты в одну или несколько ядерных установок, грозит ядерной и радиационной катастрофой всему миру.

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