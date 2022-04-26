В этом году Россия создала новые угрозы, которые могли бы превзойти даже катастрофу 1986 года.

Оккупационные войска пытались наступать на Киев через Чернобыльскую зону, они рыли окопы в Рыжем лесу и обустраивали там свои позиции.

Об этом в своем видеообращении 26 апреля в день памяти Чернобыльской трагедии рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Российские войска, которые пытались наступать на Киев через Чернобыльскую зону, использовали эту закрытую территорию как военный плацдарм. Они обустраивали позиции на земле, на которой просто запрещено даже стоять. Они гоняли бронетехнику по территории, где захоронены загрязненные радиацией материалы и где количество радиоактивных частиц просто зашкаливает", - рассказал президент.

План захватчиков по наступлению на Киев потерпел поражение, и они отступили, разворовывая на своем пути даже загрязненные радиацией вещи.

"Они разрушили пункты дозиметрического контроля, сломали и разворовали систему контроля радиационного состояния на Чернобыльской атомной электростанции. Они разграбили ядерную аналитическую лабораторию, они украли даже загрязненные вещи, которые конфисковали у нарушителей правил Зоны отчуждения", - рассказал президент.

Зеленский подчеркнул, что из-за действий оккупантов могла произойти ядерная катастрофа, которой удалось избежать только благодаря профессионализму работников ЧАЭС.

"Только благодаря профессионализму и добросовестности наших специалистов, работающих на Чернобыльской станции и на других объектах Чернобыльской зоны, удалось спасти Украину, удалось спасти Европу от новой катастрофы", – подчеркнул президент.

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