Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал о ситуации на временно оккупированной части области. Об этом он сказал в интервью НВ.

"Меняется ситуация каждый день. Там остались представители власти, [в которых] очень спорная риторика. Я не могу дать сейчас финальную оценку действиям: то ли люди пытаются удержать людей, чтобы были у них гуманитарные все вещи; то ли [та власть] планирует быть с русскими. Нам нужно туда поставлять гуманитарную помощь, как-то оттуда выводить людей», - сообщил Виталий Ким.

"Мы никого вообще не бросим. Сейчас платежи идут через Государственное казначейство Украины относительно зарплаты на оккупированных территориях», - подчеркнул глава Николаевской ОВА.

Также Виталий Ким добавил, что оккупанты стараются обращаться с местным населением осторожнее.

"Разное отношение. Как может оккупант относиться? На грани, на сейчас, осторожнее-разговаривают, [вводят] какие - то свои правила. Это все равно оккупанты. Под настроение, давайте так скажем. Просто разные люди: один — вежливый, другой-плохо. Бывает по-разному. Они нас боятся. Они понимают, что могут отходить, что могут попасть в плен. И ведут себя скромнее», - отметил председатель Николаевской ОВА.

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