В Подмосковье произошел крупный пожар на складе издательства "Просвещение". Полыхало почти 34 тыс. квадратных метров.

Кадры мощного пожара уже появились в Сети. Согласно официальным данным, ангар с печатной продукцией вспыхнул около полуночи. В районе сильное задымление, специалисты делают замеры воздуха.

В результате пожара произошло частичное обрушение комплекса.

Примечательно, что менее месяца назад сотрудникам издательства "Просвещение" руководство приказало свести к минимуму упоминания Киева и Украины в школьных учебниках.

«В следующем учебном году один из учебников издательство планирует выпустить без фамилии автора на обложке, поскольку автор – гражданин Украины, и его фамилия "откровенно намекает" на это», - написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко в комментарии к кадрам пожара.

Как сообщала ранее «Медиазона» со ссылкой на трех редакторов издательства, сотрудники издательства "Просвещение" получили от руководства распоряжение свести к минимуму упоминания Киева и Украины в школьных учебниках.

Распоряжение было озвучено на "конфиденциальной встрече" с сотрудниками сразу после начала войны в Украине – 24 февраля. По словам редакторов, им пришлось "почиркать около 15%" текстов. При этом они отметили, что авторы учебников и редакторы старались упоминать Украину как можно реже и осторожнее еще с 2014 года.

Отметим, что также стало известно, что в Москве на площади Революции неизвестный мужчина бросил "коктейль Молотова" в автомобиль ОМОНа

Мужчина вроде бы "пытался убежать, но был задержан".

По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE", задержанный вроде бы бросал коктейль со словами "Легион Свободная Россия".

Напомним, ранее в россии полыхал завод, на котором производят заряды для "Градов".

Также сообщалось, что в оккупированном Донецке загорелась нефтебаза.

Кроме того Politeka.net писала, что в столице рф прогремели взрывы и вспыхнула многоэтажка.