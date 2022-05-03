Кадры мощного пожара уже появились в Сети. Согласно официальным данным, ангар с печатной продукцией вспыхнул около полуночи. В районе сильное задымление, специалисты делают замеры воздуха.
В результате пожара произошло частичное обрушение комплекса.
Примечательно, что менее месяца назад сотрудникам издательства "Просвещение" руководство приказало свести к минимуму упоминания Киева и Украины в школьных учебниках.
«В следующем учебном году один из учебников издательство планирует выпустить без фамилии автора на обложке, поскольку автор – гражданин Украины, и его фамилия "откровенно намекает" на это», - написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко в комментарии к кадрам пожара.
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Как сообщала ранее «Медиазона» со ссылкой на трех редакторов издательства, сотрудники издательства "Просвещение" получили от руководства распоряжение свести к минимуму упоминания Киева и Украины в школьных учебниках.
Распоряжение было озвучено на "конфиденциальной встрече" с сотрудниками сразу после начала войны в Украине – 24 февраля. По словам редакторов, им пришлось "почиркать около 15%" текстов. При этом они отметили, что авторы учебников и редакторы старались упоминать Украину как можно реже и осторожнее еще с 2014 года.
Отметим, что также стало известно, что в Москве на площади Революции неизвестный мужчина бросил "коктейль Молотова" в автомобиль ОМОНа
Мужчина вроде бы "пытался убежать, но был задержан".
По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE", задержанный вроде бы бросал коктейль со словами "Легион Свободная Россия".
Напомним, ранее в россии полыхал завод, на котором производят заряды для "Градов".
Также сообщалось, что в оккупированном Донецке загорелась нефтебаза.
Кроме того Politeka.net писала, что в столице рф прогремели взрывы и вспыхнула многоэтажка.