Часть пострадавших в кошмарном ДТП с участием бензовоза, автобуса и микроавтобуса на трассе Киев-Чоп находятся на грани жизни и смерти.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире единого телемарафона заявил глава МВД Денис Монастырский.

Напомним, трагедия произошла в Ровенской области 3 мая. Там водитель автомобиля «Mercedes-Benz Vito», совершал маневр обгона другого транспортного средства, выехал на встречную полосу, где столкнулся с бензовозом.

Сначала было известно о 16 погибших, однако позже в МВД уточнили, что жертвами аварии стали 26 человек: 24 пассажира и двое водителей автобуса и бензовоза.

Самому младшему погибшему 12 мая должно было исполниться 18 лет.

Всего на момент на момент ДТП в салоне автобуса «Setra», который направлялся в Польшу, находились 34 пассажира и один водитель.

«Это самое масштабное ДТП за последние несколько лет, безусловно. К сожалению, мы можем отметить цифру погибших – это на данный момент 26. И 12 раненых находятся в больнице. Часть из них на грани жизни и смерти. И мы понимаем, что эта цифра, цифра погибших, может увеличиться", - заявил Монастырский.

Напомним, стало известно о гибели известного журналиста.

Также Politeka.net писала, что после трагедии на трассе украинцев ждут изменения на дорогах.