Крупнейший с начала года пожар разбушевался в Чернобыльской зоне, спасатели предупредили об опасности.

В Чернобыльской зоне отчуждения разбушевался крупный пожар. Наибольшие масштабы возгорания зафиксированы в Опачичском лесничестве. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в социальной сети Facebook.

"На данный момент имеем крупнейший за текущий год пожар масштабом более 1 500 га в районе КПП "Зеленый мыс" в Опачичском лесничестве", – говорится в сообщении спасателей.

Там отмечают, что тушение леса утруднено порывами ветра, а также ограниченными ресурсами – много техники и топлива разворовали оккупанты. Кроме того, пожарные опасаются разрыва российских мин, которые оставили в чернобыльских лесах российские солдаты. Однако в Госагентстве подчеркнули, что пока радиационное состояние территории в пределах контрольных уровней.

Также в ведомстве заявили, что дым от пожаров в Чернобыльской зоне может распространяться в сторону Вышгорода и Киева. Поэтому жителей просят плотно закрывать окна в квартирах и домах.

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