Сейчас россия пытается затянуть войну, однако в интересах Украины – этого не допустить.

Об этом в своем обращении к Совету иностранных дел ЕС и Генсеку ООН заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, сейчас основные усилия Кремля сосредоточены на попытках окружения и уничтожения группировки ВСУ в Донецкой и Луганской областях, создании и содержании сухопутного коридора из России в Крым и полной оккупации юга Украины.

В то же время россия продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по отдельным объектам в практически всех регионах страны. Особенно заметно увеличение числа ракетных ударов по территории юго-восточных областей Украины и Одессе.

«По многим признакам Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции. Война переходит в затяжную фазу. Мы видим, как в Херсонской области, в Запорожской области российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне», - рассказал Резников.

Министр подчеркнул, что для Украины каждый новый день войны означает новые жертвы среди военных и мирного населения, а также большие потери для экономики. Затягивание войны в Украине также грозит миру глобальным продовольственным и миграционным кризисом.

«Учитывая это, мы хотим победить врага и освободить наши территории в кратчайшие сроки. Не дать россии затянуть конфликт. Мы видим, что россию можно победить на поле боя. Это освободит мир от тирании, а Европу от постоянной угрозы», - подчеркнул Резников.

Он добавил, что помогая Украине Европа обеспечивает и гарантии для собственной безопасности.

Напомним, в Евросоюзе заявили о рекордных потерях российской армии.

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