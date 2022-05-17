Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявления спикера путина дмитрия пескова о "победах" россии в Украине. Он напомнил о почти 30 тысячах погибших российских вояк и о санкциях, которые ведут рф к полной изоляции от цивилизованного мира.
Ответ российским властям Михаил Подоляк опубликовал в личном аккаунте в Twitter.
"Без сомнения, "российская победа", которая включает тотальные санкции, международное пренебрежение, полную изоляцию, массовый арест яхт, эпические битвы за села в Харьковской области, будет только нарастать. Просто Песков должен определиться с дефиницией слова "победа" ценой 30 тысяч мертвых россиян", — написал Подоляк.
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Напомним, во вторник, 17 мая, пресс-секретарь путина дмитрий песков выступил на просветительском форуме "Новые горизонты". Он заявил, что россия уверенна в своей победе, а путин точно знает, куда ведет свою страну. Также песков сообщил о мире после войны и голосе россии, "который обязательно будет услышан". Именно на эти высказывания иронично отреагировал Михаил Подоляк.
Напомним, Переговоры между Украиной и рф приостановлены: в Офисе президента сделали заявление.
Как сообщала Politeka, Следующая в очереди: названа страна, на которую Путин может напасть после неудачи в Украине.
Также Politeka писала, что "После Бучи и Мариуполя?": Подоляк жестко ответил на предложение "сохранить лицо россии".